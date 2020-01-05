Bakan Albayrak: Rahmet ve minnetle anıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Fethi Sekin'in ölüm yıldönümünde Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.Bakan Albayrak paylaşımında, "Teröristlerin hain saldırısına canını siper ederek şehit olan kahraman polisimiz #FethiSekin'i şehadetinin üçüncü sene-i devriyesinde rahmet ve minnet ile anıyoruz" ifadelerine yer verdi.Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethi Sekin'e taziyelerini ilettiği bir konuşma da yer aldı.Başkan Erdoğan, "İzmir adliyesini kana bulamaya gelen teröristlere cesaretle karşı koyan Fethi Sekin kardeşimiz, sonu şehadete çıkan bu mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir. Kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.