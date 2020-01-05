Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayında iç ve dış politikadaki son gelişmeler, terörle mücadeleden diplomasiye ve ekonomiye kadar gündemdeki tüm konularla ilgili soruları cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNNTÜRK ve Kanal D ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

ÇOK GAYRET GÖSTERİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz. Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef mümkün olamadı."ifadelerini kullandı.

"YERİN IRAK OLARAK SEÇİLMİŞ OLMASI MANİDAR"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"ABD-İran krizinin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar."

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgenin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın riskleri de kaygıyla takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik. Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, 8 Ocak Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Bütün konuları, bölgesel ve aynı zamanda Türk akımıyla ilgili konuları enine boyuna masaya yatıracağız." dedi.



"GERİLİMİN KONTROL ALTINA ALINMASI LAZIM"

Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden gerilimin kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Süleymani'yi seçmiş olması özellikle bölgede gerginliklerin artmasına vesile olmuştur. Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum."



"TRUMP'A GERİLİMİN TIRMANDIRILMAMASI TELKİNİNDE BULUNDUM"

Süleymani'nin öldürüldüğü akşam ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum."