Fethim gitti ama binlerce evladım oldu

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis Fethi Sekin'in şehit düştüğü, adliye personeli Musa Can'ın hayatını kaybettiği, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivilin yaralandığı saldırı unutulmadı.Saldırıyı önleyen ancak şehit düşen Sekin, şehadetinin 3. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesindeki baba ocağında da özlemle yad ediliyor. Acılı baba Mehmet Zeki Sekin, oğlunu gurur ve özlemle andığını belirterek şunları söyledi:* O, kahramanlığıyla ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü oldu. O, 7'den 77'e herkese vatan, millet ve bayrak sevgisinin ne anlama geldiğini milyonların gözü önünde şehadetiyle gösterdi. Oğlum, nice Fethi Sekinlerin, vatan ve millet sevdalılarının ortaya çıkmasına vesile oldu.* Türk, Kürt, Laz, Çerkez, tek milletiz ve bunun adı da Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkenin her karışında nice kahramanların kanı var. Terör unsurları nice Fethi Sekinler, Ömer Halisdemirler, Mehmetçiklerin onurlu mücadelesi ile yok olma noktasına geldi.* Fethi'm elveda demeden gitti ama bana binlerce evlat kazandırdı. Türkiye'nin her yerinden gençler, babayiğitler, vatan ve bayrak sevdalıları bir şehit babası olarak beni arıyor, halimi, hatırımı soruyorlar. Çok uzaklardan şehit oğlumun kabrini ziyarete geliyorlar. 'Biz de senin birer evladınız, biz de Fethi Sekin'iz.' diyorlar. Bu da benim için gurur vesilesi oluyor.

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