‘Japonya’dan adli yardımlaşmayla ilgili talep gelmedi’

BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül şunları söyledi:Bu konuyla ilgili Bakırköy Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Pilotlar ve firmanın yetkilisi tutuklandı. Japon makamlarından adli yardımlaşmayla ilgili talep gelmedi. Uçaklarla ilgili de tedbir konuldu.40 yıldır kripto anlayışıyla sızmaya çalışan bir örgütü "40 günde bitirdik" diye bir yaklaşım büyük bir rehavet olur. Teyakkuzu elden bırakmamak lazım.Türkiye aramalarını hukuk çerçevesinde yapmaktadır. Biz de kendi egemenlik alanlarımızda adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin haklarından kullanmasından rahatsız olanların beyanları bizi ilgilendirmez.Hiç kimse mesleğinden ötürü tutuklanmasın. Ancak terörü ve şiddeti öven kişiler mahkemeler tarafından cezalandırılıyor.