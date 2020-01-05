Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizmdeki hedeflerini SABAH’a anlattı: Ülkemizi dünya yıldızlarıyla tanıtacağız

ahsedilen

Kültürve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizmde 2020 yol haritasını SABAH'a anlattı. Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:Ülkemiz için bir marka yüzü belirlemek ve bu kapsamda yerli veya uluslararası ünlülerle çalışmak değil de, hedef pazarlarımızdaki ünlü kişiler ile ülkemizi tanıtıcı işbirliği projeleri gerçekleştirmeyi tercih ediyoruz. Türkiye'nin tanıtımı konusunda marka yüzü kullanmıyor ancak dünyaca ünlü isimler ülkemizde ağırlıyor. Türkiye'nin turizm tanıtımı ile ilgili 2019 yılında Bollywood yıldızı Jacqueline Fernandez, Hindistan'ın ünlü ses sanatçısı ve oyuncusu Harrdy Sandhu ve Brezilyalı TV yıldızı Eliana Michaelichen Bezerra gibi önemli isimler Bakanlığımızca ağırlandı ve 2020'de benzer projeler kapsamında dünyaca ünlü isimleri ülkemize davet edeceğiz. 2020'de Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte ülkemizin tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşımayı, 58 milyon turist ve 41 milyar dolar gelir etmeyi hedefliyoruz. 2019'da 3 ülkede yayınlanan TV reklamlarımız Almanya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Ukrayna, Hindistan ve İsrail gibi 20 ülkede reytingi en yüksek kanallarda gösterilecek. Reklamlarımızın yayınlandığı ülke sayısı 6'dan 13'e, dergi sayısı ise 44'ten 90'a çıkarılacak. Dijital reklamların uygulandığı ülke sayısı 24'ten 45'e çıkarılacak, erişim sayısı ise 4,5 milyardan 7 milyara kadar ulaşmış olacak.Sinemada çığır açacak projeleri hayata geçirdik; Filming in Turkey bunlara en güzel ve çarpıcı örnek. Yabancı yapımcılar için A'dan Z'ye inanılmaz bir platform oluşturduk. Dizi filmlerimiz 150 den fazla ülkeye ihraç ediliyor ve büyük ilgiyle takip ediliyor. Yabancı izleyiciler doğan çocuklarına Türkoyuncuların adını veriyor.Yüksekharcama potansiyeli olan hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine hitap eden yeni turizm ürünlerinin geliştirilmesi, etkin bir şekilde tanıtılması ve pazarlanması sağlanacak. Eğitim, kültür ve gelir seviyesi yüksek kitleyi ülkemize çekebilmek için Türkiye'nin farklı deneyimlerin ve özel ilgi alanlarının adresi olarak görülmesini sağlayacak turizm ürünlerinin daha fazla çeşitlendirilmesi sağlanacak. Bununla birlikte kültür ve bisiklet rotaları gibi yeni turizm rotalarının oluşturmak planlarımız arasında ve gastronomi, sağlık, inanç, MICE turizmi başta olmak üzere farklı turizm türlerine yönelik tanıtım stratejileri geliştiriliyoruz.türlere ek olarak golf, inanç, yat, düğün, gençlik turizmi gibi 14 farklı turizm türüne yönelik alt dallarıyla birlikte toplam 20 adet tematik reklam filmlerinin yapımı için çalışmalara başlandı bile. Ana pazarlarımıza yönelik yoğun tanıtım çalışmalarına ilave olarak Orta ve Doğu Avrupa'nın Polonya, Romanya gibi gelişen ekonomileri de yeni odak pazarlar içine alınacak.