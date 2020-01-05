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Ordusundan flaş açıklama: "Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, askerlerinin 'a karşı Pakistan topraklarını kullanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Pakistan, başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek." dedi. ARY News televizyonuna konuşan Gafur, İran ile ABD arasında çatışma yaşanması durumunda Pakistan'ın savaşın parçası olmayacağını söyledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.1.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 21:39
Pakistan Ordusundan flaş açıklama: Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Gafur, Pakistan'ın sadece barışın sağlanması için görev alacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'yı bilgilendirdiğini aktaran Gafur, Bajva'nın da Afganistan ve İran'la ilgili konularda istikrar sağlanması yolunda her türlü adımın Pakistan tarafından atılacağını Pompeo'ya ilettiğini ifade etti.

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Gafur, Pakistan'ın İran'a karşı ABD'nin yanında yer alıp almayacağına ve İran'a karşı ABD ordusunun Pakistan topraklarını kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya, "Bunlar sosyal medya dedikoduları. Pakistan başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek ve bölgede barışın hakim olması için çalışacaktır. Pakistan, yalnızca barışçıl girişimleri destekleyecektir. Umarız bölgemiz bir savaşa daha sürüklenmez." şeklinde yanıt verdi.

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Pakistan Ordusundan flaş açıklama: "Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz"
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