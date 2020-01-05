Pençe şehidi Berkay Işık’a gözyaşlarıyla veda

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Kuzey Irak'ta Pençe - 3 Harekâtı bölgesinde şehit düşen piyade er Berkay Işık'ın (25) cenazesi, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde defnedildi.Önceki gün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Işık'ın cenazesi, Cihet köyündeki cemevine götürüldü. Burada şehidin babası Ali, annesi Hayriye, ağabeyi Tolga Işık ile yakınları, Türk bayrağı örtülü tabuta sarıldı. Amcası Rafet Işık şehidin 3 hafta önce ağabeyi Tolga Işık'ın düğününe katıldığını belirterek, "Ufak tefek yaraları varmış. Annesi gördüğünde 'Gitme' demiş. 'Ben askerim gideceğim' demiş. Acımız büyük, yapacak bir şey yok" dedi.Oğlunun tabutuna sarılan anne Hayriye Işık ise "Böyle tabutlar içinde mi görecektim. Acı haberlerini böyle mi alacaktım. Annem, derdin yanıma gelirdin yavrum" diyerek gözyaşı döktü.Cenaze namazının ardından Işık'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra yaklaşık bin vatandaş katıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı ve milletvekilleri de törende hazır bulundu.