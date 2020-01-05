Raporu yazdı İSKİ’ye atanacak

Göreve geldiği günden bu yana İstanbullulara hizmet vermek için proje üretmek yerine günlük siyaset yaparak sürekli gündemde yer almak için çabalayan İmamoğlu'nun Bir oyunu daha ortaya çıktı. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ni iptal etmesi ardından 7 Kasım 2019 tarihinde "Temel Atmama Töreni" yapan İmamoğlu meğer başka bir hesap peşindeymiş. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre gereksiz olduğu için projeyi iptal ettiğini söyleyen İmamoğlu, bir de kamuoyunda olumsuz bir hava estirmek için "Temel Atmama Töreni" düzenlemişti. Bu açıklamasının ardından İTÜ Rektörlüğü bir açıklama yapmış İmamoğlu'nun yalanını tokat gibi yüzüne vurarak, işin aslını şöyle özetlemişti:

"İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin raporun İTÜ Rektörlüğü üzerinden ilerlenerek değil, akademisyen görüşü olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Bir raporun kuruma ait resmi görüş olarak değerlendirilebilmesi için, hazırlanan raporun ilgili idarecilerin konunun uzmanı akademisyenleri resmi olarak görevlendirmesi gereklidir. Bu şekilde hazırlanmayan görüş ve raporlar İTÜ resmi görüşü değil, raporu hazırlayanların kişisel görüşü olarak değerlendirilmelidir."







İTÜ, rapor hazırlamadıklarını kamuoyu ile böyle paylaşmıştı. Bu açıklama ile birlikte İTÜ'nün denilen raporun Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Sözen ve arkadaşlarının hazırladığı sipariş metin olduğu anlaşıldı. Aradan 25 gün geçtikten sonra İmamoğlu'nun gerçek niyetinin ne olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı atama başvuruyla gün ışığına çıktı. 2 Aralık 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne başvuran İmamoğlu Prof. Dr. Sözen'in İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle atanması için izin istedi.

Böylece adrese teslim karşılığında makam verilerek danışıklı dövüş yapıldığı belgelendi.

Sözen'in İSKİ'ye yönetim kurulu üyesi olarak atanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı gerekiyor.

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