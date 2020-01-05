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'daki operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

'un Çarşamba ilçesindeki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:53
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan O.A. (22), H.K. (73), C.K. (73), C.K. (25), M.K. (24) ve Y.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, C.K, C.K. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, dün Yaycılar Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda 6 kilo 503 gram kubar esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirmiş, şüphelileri gözaltına almıştı.

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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
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