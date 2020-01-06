Adana'da terör örgütü PKK/KCK şüphelilerine 23 yıla kadar hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz A.Ö, S.D, S.Ç, S.G. ve Z.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler A.Ö, S.D, S.Ç, S.G. ve Z.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi yaptırmamak için direnme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne taşla veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bir bez parçasıyla örterek katılıp "dağılın" ihtarına rağmen dağılmayarak kolluk görevlilerine saldırıda bulundukları kaydedildi.

Şüphelilerin, silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlik ve eylemlere müzahir kitlenin katılmasını sağlama, eyleme katılımı organize etme şeklindeki çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerde ortak hareket ettikleri aktarılan iddianamede, üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi yaptırmamak için direnme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

İddianamede yer alan savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini isteyen şüphelilerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.