Erkeklerde Yusuf kızlarda Zeynep

İÇIŞLERI Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu. Dünyaya gelen 1 milyon 180 bin 840 bebekten, erkeklerden 8 bin 816'sına "Yusuf", 7 bin 713'üne "Eymen", 6 bin 857'sine "Miraç", kız bebeklerden de 13 bin 420'sine "Zeynep", 8 bin 586'sına "Elif", 6 bin 886'sına "Defne" ismi verildi. Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir erkek bebeklerde en fazla tercih edilen isimler arasında yer aldı. Kız çocuklarına Zeynep, Elif, Defne dışında en çok Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin ismi verildi. Türkiye genelinde erkekler arasında 2 milyon 737 bin 31 rakamı ile "Mehmet" ilk sırada yer alırken, 2 milyon 68 bin 92 rakamı ile "Mustafa" ikinci, 1 milyon 724 bin 223 rakamı ile "Ahmet" üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise "Fatma" (2 milyon 678 bin 292) "Ayşe" (2 milyon 33 bin 814), Emine (1 milyon 594 bin 873) en çok kullanılan isimler oldu. ANKARA

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