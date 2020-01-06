Irak, "yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması kararını" ABD Büyükelçisine iletti

Mevcut durumun ciddiyeti ve olası yansımalarına işaret eden Abdulmehdi, açık bir savaşa sürüklenilmesini engellemek için ülkesinin çok fazla çaba sarf ettiğini vurguladı.

"İLİŞKİMİZ ULUSAL EGEMENLİĞİ KORUMA ESASINA DAYANIYOR"

Irak Başbakanı, ülkesinin ilişkilerinin; iş birliği, karşılıklı saygının yanı sıra güvenlik, istikrar ve ulusal egemenliği koruma esasına dayandığını kaydetti.

Irak sokaklarında bu manzaralar artık sıkça görülebiliyor...

MECLİS'TEN KARAR ÇIKTI, UYGULAMA HÜKÜMETTE

Irak Meclisi, dün ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

TRUMP: BİZİ ÇIKARIRSANIZ AĞIR YAPTIRIMLAR OLUR

ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.