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'nde okullar tatil mi? Valilikten beklenen açıklama geldi; 7 Ocak Salı Kırklareli'nde okullar tatil olacak mı?

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul'a en yakın şehirlerden olan 'nde de kar etkisini gösterdi. Özellikle bazı ilçelerde ulaşım zorlukları yaşanıyor. Bu gelişmelerin ardından Kırklareli'nde yaşayan öğrenciler ve velileri Kırklareli'nde okullar tatil mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Valilikten flaş bir açıklama geldi! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 7.1.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 07:31
Kırklareli'nde okullar tatil mi? Valilikten beklenen açıklama geldi; 7 Ocak Salı Kırklareli'nde okullar tatil olacak mı?

Dün Eskişehir ve Kütahya gibi şehirlerde okullar tatil olmuştu. Dün sabah saatlerinde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte başkent Ankara'da okullar tatil olacak mı? araştırması en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyordu. İstanbul'un komşu illerinden Kırklareli'de kar yağışı iyiden iyiye etkisini gösteriyor. Kırklareli Valiliği'nden de okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama geldi!

KIRKLARELİ'NDE DEMİRKÖY İLÇESİNDE OKULLAR TATİL!

Kırklareli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 Ocak 2020 Salı günü Demirköy ilçesinde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.

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Kırklareli'nde okullar tatil mi? Valilikten beklenen açıklama geldi; 7 Ocak Salı Kırklareli'nde okullar tatil olacak mı?
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