Konya'da okullar tatil mi? Valilikten kritik açıklama geldi; 7 Ocak Salı Konya'da okullar tatil olacak mı?

Yurdun büyük bölümünde kar temizleme çalışmaları sürerken tatil haberleri de peş peşe geliyor. Dün Eskişehir ve Kütahya'da okullar tatil edilmişti bugün de Karabük, Bolu, Isparta ve Tunceli illerinde bazı ilçeler kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Kırklareli'nde de bir ilçede okullar tatil oldu. Aynı şekilde Mersin'de de yoğun gök gürültülü sağanak yağış sonrasında okulların tatil edilmesi bekleniyor. Yüzölçümü bakımından en büyük şehir olan Konya'da okullar tatil oldu mu? İşte detaylar...

7 OCAK SALI KONYA'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır ve Yalıhüyük ilçelerinde kar yağışından dolayı okullar salı günü tatil edildi. Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü, Huğlu, Yeşildağ ve Gölyaka mahalleleri ile Selçuklu ilçesinin Sızma, Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde de okullarda kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verildi.