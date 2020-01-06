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halkı, Mehmetçiğin varlığını istiyor

BETÜL USTA Gündem
Giriş Tarihi: 6.1.2020
Libya halkı, Mehmetçiğin varlığını istiyor
LİBYA'NIN Devlet Yüksek Konseyi'ne başkanlık eden Halid el-Mişri, "Türkiye ile Doğu Akdeniz'de stratejik bir ilişkimiz var. Halkın büyük çoğunluğu Türkiye'nin varlığını destekliyor. Türkiye çatışmaların başladığı ilk günden bu yana uzlaşı taraftarı oldu. Tüm taraflarla iletişim kurdu. Ancak Mısır-BAE cephesi, Türkiye'nin bir rolü olmasını istemedi. Mısır, Muhammed Mursi'ye yapılanı Libya'da tekrar ederek Hafter'i başa getirmek istiyor. Türkiye ile ilişkilerin kesildiğini açıklayan Hafter yanlısı Tobruk merkezli temsilciler meclisinin aldığı kararın yazıldığı mürekkep kadar değeri yok" dedi.
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Libya halkı, Mehmetçiğin varlığını istiyor
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