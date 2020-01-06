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’in KALE’si hizmete açılıyor

Giriş Tarihi: 6.1.2020
MİT’in KALE’si hizmete açılıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete açılıyor. 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı bugün yapılacak. KALE'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Erdoğan, geçen Temmuz ayında Etimesgut'ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan, 1,5 saati aşan ziyaretinde, son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi almıştı. TBMM'de 1965'te kabul edilen 644 sayılı Kanun'la, devletin milli güvenlik politikasının hazırlanmasına ilişkin her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla oluşturulan Milli İstihbarat Teşkilatının ilk binası Hacı Bayram Camisi bölgesinde yer alıyordu. Yıllar içinde farklı nedenlerle pek çok kez yer değiştiren MİT, Gençlik Parkı'nın karşısındaki Vakıflar Binası'na, ardından 1970'li yıllarda Yenimahalle'deki adresine taşınmıştı. AA

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MİT’in KALE’si hizmete açılıyor
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