AK Parti Sözcüsü Çelik: Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da ilişkiler denklemini etkileyecek sonuçlar doğurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK ve MYK toplantılarının ardından açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ŞEHİT CENAZELERİNE KATILIMLAR

Bütün şehitlerimiz için aynı tören uygulanmaktadır. Cemevinden kaldırılmıştır, camiden kaldırılmıştır gibi vurgular da yanlıştır. Devlet şehit ailesinin isteğine göre töreni yapmaktadır.

ANNELERİN HDP BİNASI ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİ

Her zaman yakından takip ettiğimizi bir kere daha ifade ediyoruz. 3 Eylül'de başlayan bu eylem, 126. gününe girdi. Bazı anneler çocuklarına kavuştu, bazı anneler kavuşmayı bekliyor. Anneliğin ideolojisi olmaz, anneliğin siyaseti olmaz. Vicdanı olan herkesin, Diyarbakır annelerinin çağrısına destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadına şiddet konusu, bu yıla yeni girmemize rağmen ilk günlerde de çeşitli haberlerle gündeme geldi. Hukuki anlamda biliyorsunuz; 6284 sayılı kanunu çıkarmıştık. Son derecede takdir gördü.

En son Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığımız, Adalet ve İçişleri Bakanlığımız 75 maddelik bir eylem planı ortaya koydu. Parti olarak bu planı son derece önemsiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı da burada rol üstleniyor.