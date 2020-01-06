Son Dakika Haberi: Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı

Türkiye yerli otomobil için geri sayıma başladı. 2022 yılında yollarda olması beklenen TOGG'un ilk görselleri milyonlarca vatandaşı heyecana sürüklerken, Türkiye'nin yerli otomobil projesi ile ilgili Başkan Erdoğan'ın verdiği son dakika bilgileri oldukça dikkat çekti. Başkan Erdoğan konuk olduğu CNN Türk-Kanal D canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'yerli otomobil'le ilgili konu konuşulurken en çok merak edilen soruyu da cevapladı.

Türkiye'nin Otomobili'ni nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan, "İlk arkadaşlar bu tasarımını getirdikleri zaman hakikaten bu tasarım bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 babayiğit derken zaten bu kararlılıkla attık. Bu 5 babayiğit de ülkemizdeki hatırı sayılır önemli iş adamları. Dolayısıyla da bu iş zaten böyle olur. Bunu kalkıp birisinin üzerine yıksan bu olmaz.