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Son Dakika Haberi: Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayın programında fiyatları ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. 1961 yılında üretilen fakat başarısı bir otomobil girişimi olarak tarihteki yerini alan Devrim’den 58 yıl sonra Türkiye’den büyük bir adım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde Türkiye ilk yerli otomobiline kavuştu. Bu noktada milyonlarca vatandaşın merak ettiği konu ise yerli otomobilin fiyatının ne kadar olacağı konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşamki canlı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulunurken, otomobil fiyatı ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çeken konular arasındaydı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.1.2020 08:21
Son Dakika Haberi: Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı

Türkiye için geri sayıma başladı. 2022 yılında yollarda olması beklenen TOGG'un ilk görselleri milyonlarca vatandaşı heyecana sürüklerken, Türkiye'nin yerli otomobil projesi ile ilgili Başkan Erdoğan'ın verdiği son dakika bilgileri oldukça dikkat çekti. Başkan Erdoğan konuk olduğu CNN Türk-Kanal D canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'yerli otomobil'le ilgili konu konuşulurken en çok merak edilen soruyu da cevapladı.

Türkiye'nin Otomobili'ni nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan, "İlk arkadaşlar bu tasarımını getirdikleri zaman hakikaten bu tasarım bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 babayiğit derken zaten bu kararlılıkla attık. Bu 5 babayiğit de ülkemizdeki hatırı sayılır önemli iş adamları. Dolayısıyla da bu iş zaten böyle olur. Bunu kalkıp birisinin üzerine yıksan bu olmaz.

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Son Dakika Haberi: Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı
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