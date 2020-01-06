Türkiye'den Kasım Süleymani açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ankara'da 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur" ifadesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "(ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz" dedi.

PANİK HAVASINDALAR!

Çavuşoğlu, "Hafter'in açıklamalarının önemi yok, panik havasında olduklarını görüyoruz. Libya'da barış istemediğinin, askeri çözüme inandıklarının göstergesi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bunu dün telefon konuşmamızda ele aldık." dedi.

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