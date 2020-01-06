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'den açıklaması

Dışişleri Bakını Çavuşoğlu: 'nin öldürülmesi bölge barış ve istikrarına büyük risk oluşturdu. ABD ve İran gerginliğinin azaltılması için yoğun çaba harcıyoruz.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.1.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 09:34
Türkiye'den Kasım Süleymani açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ankara'da 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur" ifadesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "(ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz" dedi.

PANİK HAVASINDALAR!

Çavuşoğlu, "Hafter'in açıklamalarının önemi yok, panik havasında olduklarını görüyoruz. Libya'da barış istemediğinin, askeri çözüme inandıklarının göstergesi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bunu dün telefon konuşmamızda ele aldık." dedi.

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Türkiye'den Kasım Süleymani açıklaması
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