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8 göçmeninin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı

’da teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği olayın şüphelisinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 16:52
8 göçmeninin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi nde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.
3 Ocak'ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

ÇETE LİDER İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edildiği iddia edilen Ömer Y.'nin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul emniyet, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile havalimanı polisinin operasyonuyla, ülkesi Kosova'ya gitmek üzere pasaport kontrolünden geçen Ömer Y., uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

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8 göçmeninin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı
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