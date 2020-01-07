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'daki hakkında korkutan son dakika haberler geliyor! Avustralya’daki yangın neden söndürülemiyor? Dikkat çeken haber

’da uzun bir süredir devam eden orman yangınları ile ilgili korkutan son dakika haberi geldi. Avustralya yangınlar neticesinde çok sayıda insan hayatını kaybederken, 480 milyondan fazla hayvan da neticesinde yaşamını yitirdi. Ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan alevler nedeniyle üç eyalette evlerin boşaltılması istenirken, yangının nedeni ve neden söndürülemediği merak konusu oluyor. Geçtiğimiz gün tarafından Avustralya genelindeki orman yangınlarını gösterdiği iddia edilen fotoğraf ise kısa sürede internet üzerinde yayılmış ve 19.8 milyon dönüm arazinin küle döndüğü görüntülenmişti. Son olarak, Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, yaşanan yangın felaketi ile ilgili korkutan son dakika açıklamalarında bulundu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 22:37
Avustralya'daki yangın hakkında korkutan son dakika haberler geliyor! Avustralya’daki yangın neden söndürülemiyor? Dikkat çeken haber

haberleri peş peşe geliyor! Avustralya'da aylardır süren orman yangınları neticesinde 25 insan hayatını kaybederken, 480 milyondan fazla hayvan öldü. Ülke genelinde 19.8 milyon dönüm arazi küle dönerken, yaşanan felaket ile ilgili Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls'dan korkutan son dakika açıklamaları geldi. Dün başlayan yağmurla birlikte serinleyen hava ve yer yer görülen yağışlara rağmen yüzden fazla noktada süren alevler yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Öte yandan uzaydan da net bir şekilde görülen alev ve dumanlar felaketin büyüklüğünü gözler önüne sermeye devam ediyor. Milyonlarca insanın yağmur yağması ile birlikte söneceğini düşündüğü yağmur ile ilgili flaş bir açıklamada bulunan Nicholls, ülkede aylardır devam eden yangınların daha ciddi afetlerin önünü açacağını belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AVUSTRALYA'DAKİ YANGIN FELAKETİ İLE İLGİLİ KORKUTAN AÇIKLAMA!

Avustralya'da aylardır süren yangın felaketi sürerken, 25 insan hayatını kaybetti. 480 milyondan fazla hayvanın öldüğü yangın faciası ile ilgili korkutan bir açıklama daha geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Avustralya'daki yangın hakkında korkutan son dakika haberler geliyor! Avustralya’daki yangın neden söndürülemiyor? Dikkat çeken haber
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