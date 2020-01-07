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, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt ve ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio bir araya geldi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.1.2020 23:55
Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile İstanbul'da baş başa ve heyetlerarası görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu misafir etmekten memnuniyet duyduk. Çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz. Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

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Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi
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