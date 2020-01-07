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merkezli operasyonunda 2 tutuklama

merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/ ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.1.2020 15:26
Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli merkezli İstanbul ve Ankara'da geçen 3 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlene operasyonlarda, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital veriler ve örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
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