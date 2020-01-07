Emrullah İşler: Akdeniz’de dengeler Türkiye lehine değişti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi olan AK Parti Ankara milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, gündemdeki Libya meselesiyle ilgili Kriter dergisine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İşler, "Libya ile yapılan anlaşma, Türkiye'yi dışarıda bırakarak kurulmak istenen enerji denklemini bozmuştur. Bu mutabakat muhtırasıyla Doğu Akdeniz'de kıyıdaşımız olan Libya ile kıta sahanlıklarımız ve her iki ülkenin münhasır ekonomik bölge sınırları kayıt altına alınmıştır" dedi. Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerinin 122 trilyon metreküp olduğunu tahmin ettiğini kaydeden İşler, "Türkiye ve Libya arasında oluşturulan MEB, Yunanistan ile GKRY ve Mısır arasında bizim lehimize bir hat oluşturmuştur. GKRY ve Yunanistan ikilisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere Sevr niteliğinde bir haritayı savunuyordu. AB de bunu destekliyordu. Sevilla Haritası isimli harita ile Türkiye'yi 41 bin kilometrekarelik bir deniz alanına hapsetmeyi hedefliyorlardı. Türkiye bu anlaşmayla gasp edilmek istenen 148 bin kilometrekare mavi vatan toprağını hukuken garanti altına almıştır" diye konuştu.