Erdoğan, Merkel ile Libya Suriye ve İran’ı görüştü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı açıklandı. Geçen hafta da telefonla görüşen Erdoğan ve Merkel, Libya'daki soruna çözüm bulmak için yürütülen Berlin Süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmeler de ele alındı. Öte yandan Rusya'dan yapılan açıklamada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ın telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada Şoygu'nun, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile de görüştüğü bildirildi. ANKARA