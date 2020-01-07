Evlatlarımızı zalimlerin eline bırakmayacağız

Çocukları terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbeti 126 gündür sürüyor. Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile birlikte eylemi sürdüren annelerden Süheyla Demir, PKK ve HDP'yi tepki göstererek, "Yeter artık' diyoruz. 40 yıldır evlatlarımızı bizden kaçırdılar. Evlatlarımızı bize geri versinler. 126 gündür burada bekliyoruz, hiç kimseden ses, seda çıkmıyor. HDP bize bir açıklama da yapmıyor. Bize bir açıklama yapacağı yerde bizden kaçıyor, suçunu kabullenmiş. Evlatlarımızı onlar kaçırdı. Burada beklemeye devam edeceğim, kızımı o zalimlerin eline bırakmayacağım. Kızım eğer beni görüyor ve duyuyorsan lütfen dön gel. Kardeşinle aylardır bu soğukta seni bekliyoruz. Bu küçük kardeşinin hatırı için gel. Artık dökülen bu gözyaşları yeter. Biz baş kaldırdık siz de baş kaldırın, artık bitsin bu PKK illeti" dedi. Hakkâri'nin Şemdinli İlçesinde, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için oturma eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi ise, "Oğlum Rojhat, dön gel, kardeşini şehit ettiler, PKK kardeşini öldürdü. Anneni dinle geri dön, 4 yetimi bizim boynumuza bıraktılar" diye konuştu.

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