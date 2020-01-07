Fatih Portakal'a tepkiler büyüyor! #rezilsinFatihPortakal

Türkiye'nin PKK'ya teşekkür etmesi gerektiğini savunan, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye canlı yayında övgüler yağdıran Fatih Portakal, skandallarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

MEHMETÇİK'E 'İŞGALCİ', DEVLETE 'EMPERYALİST'

Öldürülen teröristler için rahmet dileyen Fatih Portakal, Türk askerine işgalci dedi. ABD merkezli Fox'un çalışanı Portakal, ABD'nin desteklediği Hafter'in hayalini suya düşürecek olan Türkiye'ye cephe aldı.

Darbe girişimi bulunan Libya'nın meşru hükümetini koruyacak olan Türkiye'ye emperyalist ve sömürgeci diyen Portakal sosyal medyada hedef oldu.

Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçlayan FOX sunucusu Fatih Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol. Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN GELEN BAZI TEPKİLER

Portakal, Türkiye hakkındaki küstah sözleri sonrası sosyal medyada büyük tepki gördü. #rezilsinFatihPortakal hashtag'i Twitter'da TT listesine girerken, binlerce paylaşım yapıldı.

Avrupa ve birçok Arap ülkesinin Hafter'e petrol ve doğalgaz için destek verdiğini söyleyemeyen Portakal, Türkiye Cumhuriyeti'ni emperyalistlikle suçladı.

İşte Fatih Portakal'ın küstah açıklamaları sonrası yapılan birkaç yorum...