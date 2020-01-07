İBB’den çalışanlara Kanal İstanbul mobbingi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İBB yönetimi, Kanal İstanbul projesinin iptali için İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilen partililere dilekçelerini teslim etti. CHP'li yönetim İETT, metrobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçlarında da Kanal İstanbul ile ilgili gerçek dışı bilgilendirmelerle korku siyaseti yapmaya çalıştı. İBB yönetiminin çalışanlarına da Kanal İstanbul'un iptaline ilişkin dilekçe vermeleri için mobbing uyguladığı iddia edildi. Buna göre birim şefliklerinden çalışanlara imza atmalaraı yönende mesaj atıldı.İBB yönetimi, Kanal İstanbul projesi ÇED raporuna olumlu görüş belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin'i görevden aldı. İBB'nin CHP'li yeni yönetimi, eylülde görev süresi dolan Alarçin'in görev süresinin bir yıl uzatılması için Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yazı yazmıştı. Ancak İBB Alarçin'i, Kanal İstanbul konusundaki görüşünü değiştirmediği için 2.5 ay sonra görevden aldı.