MSB: Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır Milli Savunma Bakanlığı, çetin kış şartlarına rağmen üs bölgelerinde görevli askerlerin görüntülerini, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır!" başlığı ile paylaştı.

DHA Gündem Giriş Tarihi: 7.1.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 10:33