Oto sanayinin Filiz ablası

Konya'da bir lastik firmasında muhasebeci olarak işe başlayan ve daha sonra lastiğe duyduğu ilgiyle sektörde adım adım yükselen Filiz Kasapoğlu, KOSGEB'den aldığı kadın girişimci sertifikası sonrasında kendi işyerini hizmete açtı.

21 yıl önce İşletme Fakültesi'nde öğrenim görürken, staj yapmak için başvurduğu lastik firmasının muhasebe bölümünde çalışmaya başlayan Filiz Kasapoğlu (42) daha sonra lastik satış elemanı olarak görev yapmaya başladı. İki yıl sonunda da ilk kadın lastik pazarlamacısı olarak sahaya inen Kasapoğlu, sektörde adım adım yükseldi. Bir lastik firmasının bayi müdürlüğü ve genel koordinatörlük görevli yürüten Kasapoğlu, kendi işyerini açmayı hedefledi.

4 yıl önce KOSGEB'in Kadın Girişimciler kursuna katılan Kasapoğlu, girişimci sertifikası aldıktan sonra kadınların çekinmeden gidebileceği lastik tamirhanesi açmaya karar verdi. KOSGEB'e destek başvurusunda da bulunan Kasapoğlu, 7 ay önce kendi işyerini açarak Konya'nın ilk kadın lastikçisi oldu.







Kasapoğlu, "Kadınlar araçlarında sorun olduğu zaman hep erkekler çalıştığı için sanayiye rahatlıkla gelemiyordu. Şimdi beni görünce çok mutlu oluyorlar. Erkekler de ilk başta şaşırıyor. Beni acemi olarak görüyorlar ancak 21 yıllık tecrübemle teknik konularda bilgi verince işimde uzman olduğumu anlayıp rahatlıkla işlerini yaptırıyorlar" dedi.



OLUMLU TEPKİLER ALIYORUM

Aynı zamanda ithal bir lastik firmasının da ekspertizi olan Kasapoğlu, "Kadın olarak sanayiden sıkıntı görmedim. İşimi severek yaptığım için ayrı bir mutluluğum oldu. Bir aracı kapısız, sileceksiz hatta aküsüz bile kullanabilirsiniz. Fakat bir lastiği olmadan aracı hareket ettiremezsiniz. Aracı taşıyan mekanizma lastiktir. Basit gibi görünse de en önemli fonksiyondur. Bu sebeple insanların memnuniyeti, bana güvenerek ürünümü alması bana mutluluk verdi. Çok güzel tepkiler alıyorum. Kadın girişimci olduğumuz için özellikle bunu vurgulayarak çok sayıda olumlu yorum yapan müşterimiz var. Devlet desteğine de başvuru yaptım, işyerimi daha da büyüterek hayalimdeki noktaya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.







AÇTIĞI GÖZLEMECİ İLE 20 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

Kırşehir'in Kaman ilçesinde KOSGEB desteği ile mantı ve gözleme dükkânı açan Mamık Bektaş, 20 kişiye istihdam sağladı. 39 yaşındaki Mamık Bektaş, KOSGEB girişimcilik programlarından faydalanarak aldığı 50 bin lira hibe ile Kaman ilçesinde mantı, gözleme ve katmer satışı yapan bir dükkân açtı. Bektaş açtığı işyerinde 20 kişiye de iş imkânı sağladı. Aldığı kredi desteğinin kendine can suyu olduğunu belirten Bektaş, "50 bin lira hibe, 20 bin lira ekipman ücreti aldım. 24 ay da kira desteği aldım. Bu bana çok büyük bir destek oldu. Önceden ev kadınıydım ama şimdi kendi işimin patronu oldum. Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. İş yerimde hamur işi, baklava, su böreği, yufka ekmek, katmer, mantı üretiyoruz. KOSGEB olmasa evde ne yapabilirim diye düşünecektim. Destek olmayınca bir şey olmuyor. Çok da memnunum. Hem evimi geçindiriyorum hem de çocuklarımı okutuyorum" dedi. Bektaş'ın açtığı işyerinde çalışan Hülya Özdemir ve Fatma Dağ ise, ev hanımı olduklarını ve iş hayatına Mamık Bektaş ile birlikte atıldıklarını belirttiler.







KOSGEB'DEN 60 BİN LİRA HİBE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, yenilikçi iş yapacak girişimcilere 360 bin, diğer sektörlerde faaliyet göstereceklere ise 60 bin liraya kadar destek veriyor. 2019 itibariyle KOSGEB yeni iş yeri kuracak olan girişimciler için hibe miktarını 50 bin liradan 60 bin liraya çıkardı. İmalat sektöründe yer alacak girişimciler için destek oranı 370 bin lira oldu. "Girişimciliği Geliştirme Destek " programı kapsamında 60 bin lira hibe yeni iş yeri açacaklar için veriliyor.



SERTİFİKA ALMAK YETERLİ

Programdan yararlanabilmek için KOSGEB tarafından iki şart aranıyor. "Örgün " ya da "uzaktan eğitim" ile Geleneksel Girişimcilik Eğitimi girişimcilik sertifikası almak ve kurulacak iş fikrinin KOSGEB kapsamında desteklenen sektörler içerisinde yer almasıyla girişimciler hibeden yararlanabiliyor.

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