Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.1.2020 16:25
Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Kars, Mardin, Hatay, Bingöl, Ordu, Şırnak, Kocaeli ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bazıları açığa alınmış 1 üsteğmen, 1 teğmen, 10 astsubay ve 1 uzman çavuş ile 1 sivil şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN