Şehit düştükleri yerde anıldılar

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile yine aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı mübaşir Musa Can, olayın 3'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, şehitler için dualar okundu. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bu adliye bizim namusumuzdur. 3 yıl önce adliyeyi havaya uçurmak istediler. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Kahraman polis Fethi Sekin, kahramanca görevini yaparak, ölümün üzerine yürüyerek namusumuzu savunmuştur" dedi.Diğer taraftan oğlu 1995'te şehit olan Cemal Öden, şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehitler hayrına, İzmir Adliyesi'nde pilav dağıttı.