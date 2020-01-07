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’da vanayı Erdoğan ve Putin açacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Gündem
Giriş Tarihi: 7.1.2020
TürkAkım’da vanayı Erdoğan ve Putin açacak
Rusya'dan gelen doğal gazı Karadeniz'in altından Türkiye ve Avrupa'ya ulaştıran TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde yarın yapılacak tarihi projenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapacak. Törene Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katılacak. Türk-Rus ortaklığıyla hayata geçen ve taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan projenin kasım sonunda Avrupa Bağlantı Töreni yapılmıştı. Güney Gaz Koridoru'nun en önemli ayağı olan 1850 kilometre uzunluğundaki TANAP'ın ardından, TürkAkım ile Türkiye, Avrupa'nın doğalgaz güvenliğinde önemi perçinleşecek.
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TürkAkım’da vanayı Erdoğan ve Putin açacak
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