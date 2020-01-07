Vali Yardımcısına saldıran ABD’liye dava açıldı

İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir eşi ile birlikte gezerken tanımadığı bir şahsın saldırısına uğradı. Olay, 14 Haziran günü meydana geldi. Özdemir, Şişli Cumhuriyet Caddesinde eşi Peri Özdemir ile birlikte geziyordu. Çiftin yanına yabancı bir erkek şahıs geldi. Özdemir'in elinde bulunan demir değneği bir anda almaya çalışan genç adam ardından vali yardımcısını darp etmeye çalıştı.

'FBI AJANI TARAFINDAN TAKİP EDİLİYORUM SANDIM'

Şahsın yabancı dilde bağırmaya başladı. Özdemir'in ihbarı sonrası yakalanarak karakola götürülen şüphelinin ifadesine başvuruldu. ABD vatandaşı Şerif G. emniyette verdiği ifadesinde 4 yıl önce ABD'den İsviçre aktarması ile Türkiye'ye geldiğini olay günü caddede yürüdüğü sırada Cemalettin Özdemir'i FBI ajanı sanarak kendisine saldıracağını düşündüğünü ifade etti. Şerif G., 'Elindeki değnek ile bana saldıracaktı. Hamle yapmak istediği sırada kendisine engel olmak için saldırdım. Aramızda arbede çıktı. Bağırarak çevreden geçenlerden yardım istedim' ifadelerini kullandı.

YARGILANACAK

İfadesinin ardından Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şerif G.'nin yapılan soruşturmada gerçek kimlik bilgilerini sakladığı ortaya çıktı. İtalya doğumlu olduğu tespit edilen şahsın gerçek adının ise Chester J. Olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırgan hakkında, vali yardımcısını demir çubukla 'yaralamaya teşebbüs eden ve yalan beyanda bulunan şahıs hakkında iddianame düzenlendi. 3,5 yıla kadar hapsi istenen saldırgan, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.