Yağmura ve fırtınaya rağmen ekmek nöbeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPER, İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT, Spor İstanbul ve İSTGÜVEN'den çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolarda 133'üncü gün geride kaldı. Soğuk hava ve fırtınaya rağmen bekleyişlerini sürdüren mağdur işçiler İBB önünde yaktıkları ateş ısınmaya çalıştı.İşçilerden Ahmet Ateş, "Yazın sıcağında söylediğimiz gibi yağmur da kar da yağsa, fırtına da kopsa ekmek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biz burada kazanmadan dönmemek üzere geldik. Her ne kadar psikolojik, ekonomik olarak zorluk çeksek de motivasyonumuz yüksek" dedi.İSPER'de çalışırken işten çıkartılanlar arasında olan Ali Demir, "133 gündür buradayız. Bir gün olsun elimiz boş olarak ayrılmayı düşünmedik. Sağanak altında beklemek de bizim ekmek kavgamız. Bu zulmü artık sonlandırsınlar. Biz de bu vatanın evlatlarıyız" dedi.İşçilerden Mehmet Şirin Karakete ise, "Zaman zaman hastalanıyoruz. Çoğu zaman hastayken burada ayakta iyileşiyoruz. Bunu da aynı bir iş gibi düşünün. Çalışırken yağmur var, çamur var diye 'Ben çalışmayacağım' demediğimiz gibi fırtına var, sağanak yağmur var diye de ekmek mücadelemizden, nöbetimizden vazgeçecek değiliz. Biz bir hak mücadelesi veriyoruz. Karar verecek olanlar bu mücadelenin bir yağmurla sonlanacağını düşünmesin" dedi.

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