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’da operasyonu

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Ankara’da FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik soruşturmada alınan şüpheli beyanları, fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, kamu görevinden çıkarılmış 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 10'u yakalandı. ANKARA
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Ankara’da FETÖ operasyonu
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