CHP’li belediye önünde kuru ekmekle grev

BUGÜN NELER OLDU

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle belediye önünde başlattıkları grevin 165'inci gününe geldi. 9 derece soğukta ve yağmur altında kuru ekmek yiyerek grevlerini sürdüren işçiler, "Ne kadar soğuk olursa olsun pes etmek yok. Ailemizin rızkı için, hakkımız için mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil de işçinin haklarını alana kadar grevden vazgeçmeyeceklerini söyledi.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Böcek'in göreve gelmesiyle şu ana kadar 950 kişi işten çıkartıldı. 350 memur, işçi, mühendis ve tekniker çeşitli bahanelerle ilçelere sürgüne gönderildi. Sürgünlerin genelde en uzak ilçelere gönderilmiş olması mobbing olarak nitelendirildi ve istifaya zorlama amacı taşıdığı ileri sürüldü.