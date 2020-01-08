EGM'den İYİ Parti'li Yokuş hakkında suç duyurusu

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi metro kavşağında takograf kullanımına ilişkin yol kapatma eylemi yapan bir grup kamyon sürücüsünün, trafik polislerince darp edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığına ilişkin dün bir açıklama yayımlandığı hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, trafik görevlilerinin kamyon sürücüsüne kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunmadığı, ikna edilen kişinin hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir söz konusu olmadığının görüldüğü anımsatıldı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un şahsi Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, ısrarla gerçeği yansıtmayan bu iddiaları dile getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, ısrarla gerçeği yansıtmayan bilgileri doğru varsayarak paylaşması, Emniyet Teşkilatımızın güvenilirliğine ilişkin kamuoyunda olumsuz yönde algı oluşturma çabası olarak değerlendirilmiştir. İyi niyetli olmayan paylaşımından dolayı İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Emniyet'ten sosyal medyadaki darp iddiasına görüntülü yalanlama