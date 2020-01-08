FOX’tan Türkiye’ye ‘emperyalist’ iftirası

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Türkiye'nın Libya'ya asker göndermeye başlamasına ilişkin ilk ses ABD'den değil, onun Türkiye'deki kanalı FOX'tan geldi. Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Libya'ya asker gönderdiği için Türkiye'yi emperyalist bir ülke olmakla suçladı. "Türkiye'nin Libya'ya girişteki tek amacının doğalgaz ve petrol olduğu" iftirasında bulundu. Irak'ta, Suriye'de on binlerce Müslüman'ı petrol için katleden, bölge hâkimiyeti için Afganistan işgalini 20 yıldır sürdüren ABD'yi eleştirmeyen kanal, sunucusu Portakal eliyle Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmek isteyen kirli ittifaka karşı Türkiye'yi hedef aldı.Türkiye'nin Libya'ya meşru hükümetin daveti ile gittiğini görmezden gelen Portakal, "Türkiye de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye..." ifadelerine yer verdi. Portakal'a sosyal medyadan çok sayıda kullanıcı büyük tepki gösterdi. SABAH