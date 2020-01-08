İki FETÖ'cü eski yargı mensubuna hapis

Eski HSYK Genel Sekreter Yardımcısı ve Anadolu Hâkimi Neslihan Ekinci ve eşi olan eski Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü Dr. Hüseyin Ekinci 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenmişti. Şüpheliler hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

7'ŞER YIL HAPİS

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi Neslihan Ekinci ve eşi Hüseyin Ekinci hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.