Kandil’e yürüyelim çocuklarımızı alalım

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 127'nci gününde devam ediyor. Nöbetteki ailelerin sayısı 64'e yükseldi.Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde zihinsel engelli olan kardeşi Rahim Çiftçi'nin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ağabeyi Mehmet Sıddık Çiftçi, oturma eylemine katıldı. Rahatsız olan kardeşinin evine gönderilmesini isteyen Çiftçi, "Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Üç yıl önce bir haber aldık, terör örgütü PKK onu götürmüş. 20 yaşında gitti şu an 25 yaşında. Kardeşimi istiyorum, getirsinler" dedi.18 yaşında Kocaeli'de lise son sınıf öğrencisiyken dağa kaçırılan Gamze Lâçin'in babası Mehmet Lâçin, ise "Bu çocukları PKK'ya HDP gönderiyor. HDP'ye kilit vurulmadan bu çadır buradan kalkmaz. Kilit vurulsa bile evlat acısı bitmez. Kandil'e doğru yürüyüşe geçeriz. Çocuklarımızı alıp geliriz" dedi.