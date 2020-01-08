Mağaradan çıkamıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Yerli ve milli SİHA ve İHA'lar ile Atak taarruz helikopterleri ve akıllı mühimmatlar, ASELSAN'ın geliştirdiği gece görüşlü vücut ısısına duyarlı kameralar sayesinde PKK'lı teröristler arazide neredeyse adım atamaz hale geldi. Geçmiş yıllarda yol kesip propaganda yapan teröristler, artık sinyalle görüntülere yakalanmamak için tuvalet ihtiyaçlarını bile yeraltına kazdıkları sığınaklarda gideriyor. Kandil öldürülen saha sorumlularının yerine ise yeni teröristler gönderemiyor. Teröristlerin nokta tespitine yakalanmamak için telsiz görüşmeleri de yok denecek kadar azaldı.Bitlis merkez ile Tatvan ve Hizan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.