Mehmet Tevfik Göksu’nun acı günü

BUGÜN NELER OLDU

Cenaze namazına Göksu ailesinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Akif Çağatay Kılıç, Mustafa Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın da aralarında bulunduğu bazı ilçe belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tevfik Göksu'nun yanı sıra ağabeyi Mahmut Göksu, kardeşleri Hasan Hüseyin, Mehmet Mustafa ve Ali Göksu taziyeleri kabul etti. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fatma Göksu'nun cenazesi Adıyaman Gölbaşı'ndaki aile mezarlığına bugün defnedilmek üzere memleketine götürüldü.