Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: MSB açıkladı! 4 askerimiz şehit oldu

Son dakika: açıkladı! 4 askerimiz oldu

(), yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 askerin olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 21:37
Son dakika: MSB açıkladı! 4 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekât Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 askerin şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MSB açıkladı! 4 askerimiz şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN