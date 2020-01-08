Müebbet cezası alan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 'Anayasal düzeni değiştirmek' suçundan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce müebbet hapse çarptırılan FETÖ'cü Mücahit Öztürkoğlu yakalandı.
ESKİ HARP OKULU ÖĞRENCİSİ
Edirne'den Yunanistan'a kaçmak üzereken yakalanan Mücahit Öztürkoğlu'nun eski harp okulu öğrencisi olduğu öğrenildi.
Öztürkoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde Ahmet kod adını kullandığı ve örgüt imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden görüşmelerinin bulunduğu belirlendi.
Kolluk kuvvetlerince gözaltına alınan şüpheli işlemleri ardından adli makamlara sevk edilecek.