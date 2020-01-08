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Müebbet cezası alan 'cü 'a kaçarken yakalandı

‘Anayasal düzeni değiştirmek’ suçundan yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan firari ’cü Mücahit Öztürkoğlu, ’den ’a kaçmak üzereyken yakalandı. Alınan son dakika bilgisinde Edirne'den Yunanistan'a kaçmak üzereken yakalanan Mücahit Öztürkoğlu'nun eski harp okulu öğrencisi olduğu öğrenildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Gündem
Giriş Tarihi: 8.1.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 15:39
Müebbet cezası alan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 'Anayasal düzeni değiştirmek' suçundan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce müebbet hapse çarptırılan FETÖ'cü Mücahit Öztürkoğlu yakalandı.

ESKİ HARP OKULU ÖĞRENCİSİ

Edirne'den Yunanistan'a kaçmak üzereken yakalanan Mücahit Öztürkoğlu'nun eski harp okulu öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öztürkoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde Ahmet kod adını kullandığı ve örgüt imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden görüşmelerinin bulunduğu belirlendi.

Kolluk kuvvetlerince gözaltına alınan şüpheli işlemleri ardından adli makamlara sevk edilecek.

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Müebbet cezası alan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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