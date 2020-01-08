Öncelik ateşkesin sağlanması

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, dün yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'ta başlayan toplantıda başta Libya ve Suriye'de gelişmeler ile İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi çerçevesinde İran ve Irak'taki durum değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak. Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen en önemli ülke.Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan kınama dahi çıkmamaktadır. Libya'da önceliğimiz çatışmaların durması, ateşkesin sağlanması.Esad rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfını yitirdiğini görüyoruz.2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor. ANKARA