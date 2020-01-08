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'dan hava yolu şirketlerine ", hava sahalarını kullanmayın" tavsiyesi

Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), Rus hava yolu şirketlerine ve 'ın hava sahasında uçuş gerçekleştirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.1.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 12:07
Rusya'dan hava yolu şirketlerine Irak, İran hava sahalarını kullanmayın tavsiyesi

Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerini içeren bölgelerin güvenlik riskleri barındırdığına işaret edildi.

Açıklamada, söz konusu riskler nedeniyle transit uçuşlar da dahil olmak üzere Rus hava yolu şirketlerine İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerindeki hava sahaları üzerinden uçmamaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

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Rusya'dan hava yolu şirketlerine "Irak, İran hava sahalarını kullanmayın" tavsiyesi
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