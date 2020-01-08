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Cumhurbaşkanı : " Sırbistan'ın geleceği için stratejik öneme sahip"

Rus doğal gazını 'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek boru hattının İstanbul'da gerçekleştirilen açılışına katılan Cumhurbaşkanı Aleksandar , törenin ardından Sırbistan medyasına değerlendirmede bulundu. Vucic, TürkAkım doğal gaz boru hattının ülkesinin geleceği için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.1.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 18:14
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: TürkAkım Sırbistan'ın geleceği için stratejik öneme sahip

Sırp lider, TürkAkım'ın Sırbistan'dan geçecek olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizde 403 kilometre boru hattı inşa ettik. Bu proje sanayimizin gelişimi, enerji güvenliğimiz ve yabancı yatırımların ülkeye gelmesi için çok önemli." diye konuştu.

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"HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Komşuları Bulgaristan'ın da boru hattını tamamlamasının önemine dikkati çekeren Vucic, "Zira biz, onların yapacağı hatta bağlanacağız. TürkAkım, Sırbistan'ın geleceği ve özellikle ekonomik kalkınması için stratejik ve hayati öneme sahip bir proje." ifadelerini kullandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Vucic ayrıca, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la yemekte bir araya geleceklerini aktararak, burada ikili ilişkileri de görüşme imkanı bulacaklarını sözlerine ekledi.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "TürkAkım Sırbistan'ın geleceği için stratejik öneme sahip"
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