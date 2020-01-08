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Son dakika: savaş jetleri peş peşe havalandı!

ile arasında son dakika gelişmesi yaşandı. 'nin dünyaya servis ettiği son dakika fotoğraflarına göre ABD savaş uçakları peş peşe havalandı.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 18:52
Son dakika: ABD savaş jetleri peş peşe havalandı!

İran'ın füze saldırısının ardından bölgedeki tüm Amerikan üslerinde hareketlilik var. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden havalanan ABD savaş uçaklarının fotoğrafını servis etti.

Ramstein Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki hava kuvvetlerinin ana karargahı ve özellikle asker sevkiyatında kilit bir role sahip.Fotoğraflarda ABD'ye ait savaş uçaklarının peş peşe havalandığı görülüyor. Öte yandan dünya ABD Başkanı Trump'ın Türkiye saati ile 19.00'da yapacağı açıklamaya kilitlendi.

Fotoğraflarda ABD'ye ait savaş uçaklarının peş peşe havalandığı görülüyor. Öte yandan dünya ABD Başkanı Trump'ın Türkiye saati ile 19.00'da yapacağı açıklamaya kilitlendi.

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Son dakika: ABD savaş jetleri peş peşe havalandı!
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