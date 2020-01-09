Ankara Mamak'ta Mansur Yavaş'a isyan! AK Partili Murat Köse: Halka ceza mı veriyorsunuz?

Ankara Mamak'ta caddelerdeki çukurlar halkın isyanına neden oldu. Yollarda meydana gele çökmeler bir türlü onarılamayınca halk bu duruma tepki gösterdi. Çevre halkına zor anlar yaşatan çukurlar özellikle de araçlara büyük zorluklar yaşatıyor. Mamaklılar, CHP'li Ankara Büyükşehir belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın duyarsızlığına tepki gösterdi.

Çukurlarla dolu Mamak caddesinde çalışma yok!

AK PARTİLİ KÖSE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Vatandaşların çilesine duyarsız kalmayan AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'nın en işlek caddelerinden biri olan Mamak caddesi yolundaki çukurlar nedeniyle sürücülerin yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

MAMAK HALKINA CEZA MI VERİYORSUNUZ?

"Artık vicdanım dayanmıyor" diyerek duruma tepki gösteren Murat Köse, Twitter hesabından, "Bu görüntüler nereye ait biliyor musunuz? Nedir bu Allah aşkına? Beceriksizlik mi, Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz? 3 ay olacak neredeyse. Mamak Caddesi burası, Belediyemiz ve Kaymakamlığın olduğu en yoğun yer. Kamuoyuna saygıyla paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.